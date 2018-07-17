狠夫殺前妻埋屍荒野 4年間用通訊軟體營造活著假象

2018-07-17 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽日前傳出一起駭人聽聞的殺人埋屍案，一對已離婚的怨偶在一次爭吵下，男方竟將女方殺死並埋屍荒野，而為了掩人耳目，男方竟冒用女方的通訊軟體製造女方還活著的假象，但4年後仍被女方家屬懷疑女方早已不在人世，最後報警調查後才被揭發。

綜合外媒報導，經警方調查，現年37歲的程姓男子與小他4歲的倪女結婚，2人育有2個兒女；2人原本在鳳陽縣當地經營一間小店，雖然之後離婚，但他們還是住在一起；在2014年8月4日下午，2人在一次爭執時，程姓前夫竟隨手拿起小店販賣的毛巾等物，活活將倪女勒死，之後埋屍在鳳陽縣小溪河鎮一處人煙稀少的農田。

之後程男為了掩人耳目，他告訴倪女母親說倪女出外打工，連他也不知去向，然後利用倪女的社群帳號營造她還活著的假象，他不使用容易被識破的電話，而是利用通訊軟體對外聯繫，期間還曾想使用一位女性假冒倪女通電話，但被倪女母親識破。

而倪女母親對此至始至終保持疑心，因為當女兒遇害的那晚後便出現一連串反常的行為，像是電話都打不通，但是卻能用通訊軟體回話、親戚一開始還能與倪女用通訊軟體聯繫，但一提到想視訊對話，對方就立刻下線等等。

這4年間，倪女母親試了很多方法，但除了通訊軟體外，倪女始終沒有其他的聯繫方式可證明她還活著，最後倪女母親謊稱自己病危，想逼女兒回電，但是倪女始終沒有慰問的電話打來，這才讓倪女母親認為倪女可能已遇害，最後決定報警。

而警方初步調查後，發現倪女的失聯有很多疑點，並將她的前夫程男列為嫌疑最大的相關人，而當警方與程男聯繫時，警方察覺程男的語氣有明顯躲避之意；最後警方直接在南京一處工地逮捕了程男。

經過偵訊後，程男坦承犯行，並與警方前往藏有倪女屍骨的農田進行挖掘，果然挖出了多塊人骨；目前警方仍持續調查此案，以釐清案情。