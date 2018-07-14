女向習近平像潑墨後人間蒸發 父親和異議人士被抓

中國女子董瑤瓊本月4日清晨6時左右在上海海航大廈前，直播向中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨，之後便人間蒸發。（圖擷取自推特）

2018-07-14 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子董瑤瓊本月4日清晨6時左右在上海海航大廈前，直播向中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨，之後便人間蒸發。法國媒體報導，董女是以「攻擊國家領導人」為由被抓，事件發生後不斷聲援她的中國異議藝術家華湧，以及董女父親董建彪也在13日深夜被當局抓走。

《法國國際廣播電台》援引多方消息報導，「潑墨女孩」董瑤瓊在向習近平畫像潑墨後不久被警察逮捕。華湧表示，8日上海多名警員到湖南攸縣桃水鎮，向董建彪做筆錄，才了解董瑤瓊的罪名為「攻擊國家領導人」。

華湧以直播方式向董建彪進行採訪，董建彪說，「我女兒這次可能命都保不住了，習主席把自己當成皇帝，過去得罪了皇帝是要株連九族的。」華湧則寫下一封親筆信說，「我華湧自願幫助董瓊瑤父親董建彪發聲，如果我被抓捕、失蹤，希望全世界熱愛自由的人們，替我和董建彪先生呼籲，言論自由無罪。」

報導提到，兩人在最後一次直播過程中，影片相當混亂。許多關心董建彪和華湧的網友表示，「警方破門而入，華湧和董父在半夜被抓。」

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