愛摸黑滑手機？ 澳洲研究：每天吃橘子抗黃斑部病變

澳洲雪梨大學發布最新研究指出，橘子中的黃酮類化合物，能降低60％患得黃斑部病變風險，此症為眼睛退化性病變，可致人失明，好發於老年人或摸黑滑手機者；研究發布在《美國臨床營養學期刊》。示意圖（資料照）

2018-07-14 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨大學（University of Sydney）發布最新研究指出，橘子中的黃酮類化合物，能降低60％罹患黃斑部病變的風險，此症是眼睛退化性病變，可致人失明，好發於老年人或摸黑滑手機者；研究發布在《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition.）。

根據《每日郵報》報導，雪梨大學科學團隊費時15年，分析2037名平均年齡為49歲的成年受試者，並以問卷了解他們的飲食習慣，發現吃橘子，內部的黃酮類多酚化合物能夠在人體內達到抗炎功效，雖然其他水果也有此類化合物，但只有橘子的能夠預防黃斑部病變，防止視力惡化。

雪梨大學的家平納司（Bamini Gopinath）教授指出，「黃酮類化合物幾乎存在於所有水果和蔬菜，為天然抗氧化劑，對人體免疫系統具有重要的抗炎作用」、「即使每週吃一次橘子，似乎也會帶來很大的益處」，研究團隊後續將繼續調查遺傳因素與環境因素，與人體發生眼疾之間有無關聯。