西日本破紀錄暴雨肆虐 死亡人數已達200人

日本警察廳今（12）日公布，西日本暴雨災區至今遇難者已達200人。（路透）

2018-07-12 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕西日本因連日遭破紀錄暴雨肆虐，多地災情慘重，死亡人數持續攀升，日本警察廳今（12）日公布，至今遇難者已達200人，且仍有多人下落不明。

綜合日媒報導，連日暴雨導致日本中國地區和四國地區6日至7日接連發生土石流和河流氾濫，災情相當慘重。警方、自衛隊和消防等部門至今派出7萬人以上，在酷暑下繼續搜尋失聯者並展開救援行動。

日本警察廳12日指出，西日本暴雨災區的死亡人數已達200人，其中廣島縣91人，岡山縣58人，愛媛縣26人，京都府5人，山口縣、福岡線和高知縣各有3人，岐阜縣、兵庫縣、佐賀縣和鹿兒島縣各有2人，滋賀縣、鳥取縣及宮崎縣各有1人。

日本官房長官菅義偉下午也在記者會指出，至今災區已有200人遇難，仍有21人下落不明。總務省消防廳則透露，截至今日中午，仍約有7000人得在避難所避難。

日媒指出，這是1982年長崎水災造成299人死亡、失蹤以來，最嚴重的一次災害。

日本首相安倍晉三表已示，有意指定此為極其嚴重災害，這代表地方政府之後在公共土木設施和農地等的重建項目中，國家的補助比例將提高。他也透露，已確保了公營住宅、公務員宿舍等總計7.1萬個可供災民的住處。