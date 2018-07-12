喝海水止渴、抱浮屍過夜 生還者回憶普吉島船難...

泰國普吉島5日發生嚴重船難。（歐新社）

2018-07-12 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島外海5日發生嚴重船難，造成至少45人死亡，其中大部分死者均為中國籍遊客。一名生還者在船難發生後一度遭卡船內而放棄掙扎，但在被海浪捲出船外後，靠抱著同行遇難者的屍體在海上漂浮一夜，最後終於撐到救難人員抵達而幸運獲救。

根據中國《新京報》報導，船難生還者譚昕妍獲救後回憶，船難發生前船隻已嚴重傾斜，海水淹至船艙左側的窗戶上，讓乘客更不敢出艙。她說，接下來船隻突然朝左側翻覆，海水衝破玻璃灌入艙內，待在船隻右側的她連忙用頭撞擊完好的玻璃，但沒成功，當時海水已淹沒過頂，她自覺必死便放棄掙扎，沒想到卻被海水從破窗戶中捲出，重返海面。

譚昕妍表示，剛浮出海面時，看見很多人在海上載浮載沉，這時大家看到什麼就抓什麼，但後來隨著海潮沖擊，人群逐漸分散，有不少受難者在這段期間溺斃。譚昕妍說，後來自己被沖到一片不知名的海域，並看見一個小島，但無論她多努力朝小島游去，總會被海浪沖回原地，最終放棄消耗體力，僅努力調勻呼吸並保持清醒。

譚昕妍說，在漂流期間，每當出現活不下去的悲觀念頭時，便會想到爸爸媽媽，擔心他們會傷心難過，「就是靠這點堅持下去的」。她說，自己一直在游泳，實在沒體力就喝口海水堅持，所幸最後發現一具女遇難者的浮屍，從她的背包中找到水瓶，大量流失的水分終獲補充。

譚昕妍被救起後已逐漸恢復健康，她感嘆自己好像「把一輩子的泳都游完了」，表示未來不打算再參加這種海上活動。她說，過去總覺得海挺好玩的，但見過死亡後才知道生命原來這麼渺小，「未來一定要對爸爸媽媽好一點，愛惜自己的生命」。