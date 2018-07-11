劉曉波無法領和平獎 諾獎委員會：續邀劉霞代夫領獎

劉霞近日搭機前往柏林，她在芬蘭赫爾辛基轉機時張開雙臂，笑奔自由。（美聯社）

2018-07-11 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕已故諾貝爾和平獎得主劉曉波，遭中國監禁多年後保外就醫病逝，遺孀劉霞隨即遭中國控制行動，不過近日劉霞已搭機離開北京，挪威諾貝爾委員會方面也為此感到欣慰，由於當年劉曉波雖然獲得和平獎，卻未能出席領獎，諾貝爾委員會也表示願意再度邀請劉霞前往代替劉曉波領獎。

劉曉波的遺孀劉霞，在丈夫於2010年獲得諾貝爾和平獎就遭中國長期軟禁與監視，心理嚴重受創，去年劉曉波病逝後，更屢屢傳出劉霞與外界失聯，遭到當局嚴密看守，對於各國政府、人權團體紛紛表達關切，中國則聲稱劉霞作為中國公民，中國政府會依法保護其合法權益，並質疑其他國家有什麼資格提出要求。

所幸近日有劉霞的友人透露，劉霞已搭機離開北京，飛往德國柏林，據聞劉霞是由德國駐中國大使陪同離開中國，並透過德國外交部全程負責，在德國時間10日晚間6點半順利抵達柏林。

諾貝爾委員會主席安德森（Berit Reiss-Andersen）今日也對此發表聲明，表示對於劉霞終於如願離開中國感到欣慰及滿意，並指北京當局終止對劉霞無理壓迫之舉是一件好事，劉霞本來就不該遭遇不人道的對待。安德森也感謝劉曉波夫婦為中國人權及自由所作的努力致以最深切謝意，並表示劉曉波的犧牲終將惠及每一個中國人，還說願意繼續邀請劉霞到奧斯陸代替劉曉波領獎。

劉曉波在2008年因參與起草主張自由和民主憲政的「零八憲章」而遭拘捕，並在2009年底以「煽動顛覆國家政權罪」的名義被判刑11年，2010年在服刑期間榮獲諾貝爾和平獎，劉霞自此遭到長達8年的監控和軟禁，由於當時無人代表劉曉波領獎，諾貝爾委員會當年在頒獎典禮放了一把空椅子，代表遭監禁的劉曉波。