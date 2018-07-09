英國《金融時報》：中國伸手企圖影響台灣大選

英國《金融時報》指出，中國伸手企圖影響台灣大選，專家也分析中國在此時採取駭客行動的意圖。（資料照）

2018-07-09 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國將黑手伸入台灣大選？英國《金融時報》今報導指出，執政黨民進黨的官方網站遭受中國駭客入侵，顯示台灣在準備大選時，中國相關行動激增，專家認為這是北京意圖在境外「施展權力」。

報導中指出，民進黨官方網站在7月3日遭到駭客攻擊，而知情人士透露，雖然尚未公布駭客從何而來，但許多調查人員認為駭客來自中國，此手法有如先前俄羅斯透過駭客插手美國大選，企圖把選舉結果導向有利於中國一方。

倫敦國王學院台灣事務研究員王洛伶（Lauren Dickey）分析指出，中國企圖影響台灣大選，讓大選結果有利於中國之目的。香港中文大學教授林和立表示，中國現任領導人習近平上台後，改變以往鄧小平低調處理兩岸關係的態度，轉為採取更加公開的措施，並透過宣揚民族主義來應對國內經濟問題以及對美、對台關係。

澳洲戰略政策研究所資深分析師卡夫（Danielle Cave）表示，雖然中國在網路上的行動不像俄羅斯如此縝密，但中國政府以一種「嶄新且日益創新的模式」影響台灣社會，她說：「這種存在於各網頁、社群網路及手機社交APP的隱蔽式網路影響力將會繼續增加。」卡夫也強調，世界各國政府應該緊密關切目前在台灣所發生的事。