中國霧霾天 《經濟學人》：年花近2百億買口罩

走在中國城市的街道上，你可能會發現口罩幾乎像手錶或是眼鏡一樣常見，特別是需要燒煤取暖的冬季。（資料照，彭博）

2018-07-09 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕走在中國城市的街道上，你可能會發現口罩幾乎像手錶或是眼鏡一樣常見，特別是需要燒煤取暖的冬季，在北京、上海的更隨處可見保護鼻子或嘴巴的口罩，生活在這些繁華大城的消費者，每年要花費40億元人民幣（約185億元新台幣）購買口罩。許多口罩由山東省的大店鎮製造，該鎮也被稱作「口罩村」。

《經濟學人》報導，口罩或許是中國霧霾天氣最明顯的支出，但這並非最大的支出，根據美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）發布的報告，發現中國汙染所造成的支出，可能遠超於之前研究的預估。

數名經濟學家針對中國367個城市空氣汙染與醫療支出做了研究，分析了2013年至2015年簽帳金融卡和信用卡，與每小時汙染讀數的關係，發現當PM2.5濃度較高時，消費者會在醫療保健產品及服務上花更多。

PM2.5濃度的永久性增加，將會導致醫療保健支出增長2.65%，該研究作者估值達596億元人民幣（約2767億元新台幣）。雖然空汙使得消費者花費在醫院和藥局的開銷增加，但因為消費者不願意出門，也造成了他們在超市的支出下降。

該研究作者認為，如果中國的PM2.5水準合乎世衛組織安全標準，那中國家庭便可以省下數百億美元的醫療費用。