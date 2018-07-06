接力響應潑墨行動 網友：以後買墨水得實名制登記

除了北京高等法院的外牆遭潑黑墨，廣東肇慶一處鄉道的習近平宣傳畫像也被擲泥土。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕中國上海近日有名29歲女子當街朝中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨，引發各界關注，事後這名女子雖然行蹤成謎，但卻引發潑墨行動熱潮，陸續有網友貼出對習近平潑墨、擲泥土的各種畫面，藉此表達對中共當局專制暴政的不滿，有網友甚至嘲諷說「以後買墨水可能得實名制登記」。
1名29歲女子董瑤瓊瑜4日清晨在上海海航大廈前，高喊「反對習近平獨裁專制暴政」，並直播對習近平的宣傳畫像進行潑墨，此事在網路上引發熱議，但她的帳號不久後遭刪除且行蹤成謎。不過她的行動近日卻引發一股潑墨風潮，陸續有中國網友上傳各種潑墨照，除表示對董瑤瓊的支持，也表達了對習近平專制獨裁的不滿。
據悉，除了北京高等法院的外牆遭潑黑墨、廣東肇慶一處鄉道的習近平宣傳畫像被擲泥土外，也有人專程到中國駐奧克蘭使館門外對習近平畫像進行潑墨，另有許多網友雖未明確指出地點，但也紛紛上傳各種對習近平潑墨的各種圖片及影片畫面，這些網友在響應潑墨行動之餘，也不忘互相提醒，可以利用夜間悄悄進行潑墨，或是鼓勵大家在發文時表示，「發現」有習的廣告宣傳畫像被潑墨，而不是直接自承自己也參加了潑墨行動，以免被當局抓捕
泼墨已经成为行动 pic.twitter.com/a7PEHCEBbO— 老坛酸菜 （@laotan777） 2018年7月6日
请各位推友关注泼墨女孩！我们都是泼墨女孩，我们都是天爱赵琴，我们就是要民主自由，法制，公平公正。我们都就是要反对专制独裁，贪官盗国贼，我们都在这里等着你们，来抓我们吧。草尼玛的。 pic.twitter.com/sA8k2t3AeH— 血拼✊✊✊传郭文贵爆料将救你命 （@mnrrfbLiZ2rqA0y） 2018年7月6日
泼墨革命：— 存天理灭邪魔 （@dyrcqybq） 2018年7月6日
如果你不愿走在前面，請跟著隊伍；
如果你不願跟著，請路邊圍觀；
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如果這些都做不到，請閉上眼睛，收起嘲諷的言语和目光！
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有人專程到中國駐奧克蘭使館門外對習近平畫像進行潑墨。（圖擷自推特）
網友紛紛響應潑墨行動。（圖擷自推特）
網友在響應潑墨行動之餘，也不忘互相提醒，可以利用夜間悄悄進行潑墨，以免被當局抓捕。（圖擷自推特）
網友持續貼出對習近平潑墨、擲泥土的各種畫面。（圖擷自推特）
網友持續貼出對習近平潑墨、擲泥土的各種畫面。（圖擷自推特）