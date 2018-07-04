滾！滾！滾！ 速食店廣告 讓人想到內馬爾假摔

內馬爾遭到外界批評「演技太浮誇」。（歐新社）

2018-07-04 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕巴西當家王牌前鋒內馬爾（Neymar）在16強淘汰賽中與墨西哥球員一次爭搶中倒地，展現「演技」，卻也遭到外界批評「演技太浮誇」；網路上也出現不少「內馬爾滾法」的惡搞影片，一支速食店廣告中，球員在地上翻滾的畫面，就讓大家直接聯想到「內馬爾滾」，意外在網路上爆紅。

南非肯德基日前搶搭世足熱、推出一支廣告，影片中一名足球球員在賽中犯規倒地後，便痛得不停打滾，不但滾出足球場，還滾到大街上，主角最後一路滾到速食店的門口時，似乎被炸雞的香氣吸引，才終於起身。

這支球員假傷滿地打滾的廣告，許多人第一時間就是聯想到內馬爾的假摔，在內馬爾在巴西對墨西哥一役中的「浮誇」演技之後，意外讓這支廣告重新翻紅，底下的留言，更是直指「這根本就是內馬爾」。

內馬爾假摔的誇張動作，讓墨西哥總教練歐索里歐（Juan Carlos Osorio）痛批，此舉相當可恥，並不是很好的示範；就連阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）也認為內馬爾須做出改變。對此，內馬爾僅表示「墨西哥人話太多，才會輸掉比賽準備回家」，但也強調，對墨西哥之戰是場艱辛的比賽，對方是支非常優秀的球隊，但巴西隊展現更優質的球品。