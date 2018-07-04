俄諜毒害案附近地點 英國男女接觸不明物質命危

一對英國男女上週六疑接觸不明物質後昏迷命危，此為示意圖。（歐新社）

2018-07-04 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕又傳毒殺案？英國南部城鎮埃姆斯伯里（Amesbury）上週六（30日）發生一起重大事件，一男一女被人發現陷入昏迷送醫急救，目前狀況並不樂觀，當局檢驗後懷疑他們接觸了「不明物質」才導致此結果，目前正緊急搶救中。

綜合外媒報導，這對年約四旬的英國男女被當地民眾發現失去意識，倒臥在地，警方起初推測他們應該是過量服用古柯鹼或海洛因等毒品，但隨著臨床檢驗報告出爐，越來越多證據顯示他們可能曾接觸「可疑未知物質」，院方現正積極朝此方向為其進行治療，但2人目前的狀況仍相當危急。

英國警方表示，2人被發現的地點就在前俄諜毒害案發生的地點附近，僅距離數公里之遙，目前持續監控、比對2人昏迷前曾到過的地點，針對這些場所進行預防性封鎖，同時進行深入檢驗，以釐清相關案情。

前俄諜斯克里帕（Sergei Skripal）及其女尤莉亞（Yulia）3月在英國疑遭神經毒氣攻擊，2人一度命危，所幸經醫療團隊搶救後，2人先後甦醒並康復出院。對此事件，俄羅斯當局否認知情，並表達遺憾之意，但以美國為首的西方國家仍大陣仗驅逐俄羅斯外交官，俄羅隨即也驅除相同數量的外交人員作為反制。