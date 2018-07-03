史上第一人！ 他划獨木舟從澳洲橫渡紐西蘭

唐諾森駕駛獨木舟橫渡塔斯曼海。（美聯社）

2018-07-03 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一名48歲獨木舟運動員5月從澳洲出發，獨自駕駛獨木舟橫渡塔斯曼海（Tasman Sea），他在7月1日成功抵達紐西蘭，全程距離超過2000公里，成為史上首位完成此創舉的人。

綜合外媒報導，48歲的唐諾森（Scott Donaldson）在今年5月2日從澳洲新南威爾士州東岸的科夫斯港（Coffs Harbour）出發，展開這趟挑戰人類極限的旅程。在過去的62天裡，唐諾森操作獨木舟力扛強風巨浪前進，曾經歷過鯊魚攻擊，也曾遭遇相當惡劣的天候狀況，「船一度倒退航行」，不過他最終打敗種種難關，在7月1日晚上成功抵達紐西蘭北島的新普利茅斯（New Plymouth）。

報導指出，當唐諾森駕船抵達紐西蘭時，他的妻子莎拉（Sarah Donaldson）帶了8歲的兒子在岸邊等他，現場也聚集數以百計的民眾，要親眼見證此創舉並為他慶祝。唐諾森表示，在這次遠征中，若天候狀況許可，自己一天必須划16小時的船；倘若天候狀況不佳，就被迫躺臥在狹窄的船艙內不得划船前行；天候狀況更糟糕時，船隻可能還會倒退航行。

這並非唐諾森第一次嘗試橫渡塔斯曼海，他曾在2014年費時80多天挑戰，但由於遇上嚴重的風暴，僅能前進80多公里便被迫放棄，其後他努力訓練，終於在4年後成功完成挑戰。唐諾森說，在這次長達62天的航程中，精算足夠份量的特製脫水食品相當重要，所幸最終並未在海上發生「餓肚子」的狀況。