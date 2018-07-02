哥倫比亞小姐「驢子版」 最後由金髮大眼佳麗奪下后冠

奪下后冠的驢妹阿瑪西荷斯連笑容都很有戲。（法新社）

2018-07-02 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕什麼都能比什麼都不奇怪！哥倫比亞莫尼基拉鎮（Moniquira）昨日舉行「家畜選美大賽」，共有60頭「驢子」參賽一較高下，最後由一隻最「蝦趴」、最優雅的母驢出線，接受眾人歡呼。

綜合外媒報導，莫尼基拉鎮已經連續14年來舉行驢子節，每一戶參賽的農民都會把驢子打扮的妖嬌美麗，比得不只服裝，還有驢子小姐們散發出來的氣質。

最後來自阿卡武科鎮（Arcabuco）的阿瑪西荷斯（Amasijos）驢妹，以一頭金黃長髮、桃紅色長睫毛加上花朵淑女帽及用數十顆貝殼點綴的小披巾，成功擄獲評審及觀眾的心，榮獲2018年驢子節最正「美驢佳麗」。

飼主羅培茲（Alvaro Lopez）對於自己家的小姐擊敗其他59戶感到得意洋洋，受訪時表示：「最重要的是農民的參與，因為農民的生活方式，常常是比較不受重視的一群人，但在這裡，身為農民是很重要的。」

雖然越來越多務農的工作被卡車、機器取代，但驢子對哥倫比亞農村居民而言，仍有著特殊的地位。

外型亮麗的阿瑪西荷斯在賽場趴趴走。（法新社）