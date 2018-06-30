南韓水原市大型購物中心火災 300人緊急疏散

南韓水原市大型市場今（30日）發生火災，現場300人緊急疏散。圖為南韓消防員培訓滅火，與本新聞無關。（歐新社）

2018-06-30 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓水原市一處大型購物中心，今（30日）上午10點52分左右突然發生火災，現場300人緊急疏散，仍有3名員工和1名訪客遭煙霧嗆傷送醫治療。

綜合韓媒報導，1樓漁市場角落的天花板，疑似發生電線短路冒出火花才會造成火災，但起火點與原因仍需進一步調查，火災發生後30分鐘就被撲滅，除了4人嗆傷外，並沒有其他傷亡消息傳出。