中國拒絕就矮化台灣與美磋商 美駐北京使館：失望

中國民用航空局要求44家外國航空公司，在其網站標註台灣時，將台灣列為中國領土，儘管美國嚴重關切，但中國態度強硬，不接受美國的磋商要求。（路透資料照）

2018-06-29 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國民用航空局要求44家外國航空公司，在其網站標註台灣時，將台灣列為中國領土，儘管美國嚴重關切，但中國態度強硬，不接受美國的磋商要求。美國駐北京大使館表示，對於中國拒絕磋商感到失望，美國強烈反對中國壓迫私人企業公開使用特定政治語言。

《路透》28日的獨家報導指出，中國民航局4月25日致函要求44家外國航空公司，更改其官網上對台灣的標註，將台灣列為中國領土，而美國嚴重關切，要求與中國進行磋商。《美聯社》報導引述美國駐北京大使館聲明，證實中國已經斷然回絕美方的磋商要求。

「我們對中國就這個問題拒絕進行磋商感到失望。」美國駐北京大使館聲明說，川普政府正在決定如何回應，「我們告訴中國，美國強烈反對中國試圖迫使私營企業在其公開內容中使用特定的政治性語言」、「美國航空公司不應該被迫遵守這個命令」。

美國白宮5月初批評中國乃「歐威爾式的無理取鬧」；美國國務院更在5月底正式出手，對中國外交部發出照會，要求商議此事。但知情人士告訴《路透》，中國已在本月25日拒絕美方請求，美國國務院相當「失望」，全案已然成為「外交政策問題」，而非單純的雙邊飛航合作等技術性事件。