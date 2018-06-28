世界盃誰奪冠？ 《辛普森家庭》預言這2國將進決賽...

2018-06-28 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕上屆世足衛冕軍德國，昨卻爆冷門輸南韓，無緣晉級16強，外界也紛紛議論，今年究竟會由誰奪冠？對此，美國知名卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）在20年前就大膽預言最後對決的2個國家。

辛普森家庭自1989年播出至今，2000年的某一集中安排川普（Donald Trump）當選美國總統，隨著川普在2016年入主白宮，惡搞劇情竟在16年後於現實成真，也掀起更多網友投入挖掘出辛普森家庭中暗藏的其他預言，像是1998年的劇情中出現迪士尼併購福斯、2004年提到玩具反斗城倒閉，都在2017年預言命中，2010年的劇情提到美國冰壺隊在冬季奧運擊敗瑞典奪金，也在2018年平昌冬奧兌現。

最近正值世界盃熱戰之際，網友也嘗試從辛普森家庭中找出相關題材，《辛普森家庭》在1997年播出的劇情中，提到「誰才是世界上最強的隊伍？墨西哥或葡萄牙？」主角荷馬說：「葡萄牙沒贏就殺了我吧！」這一片段讓不少人深信是在預言2018俄羅斯世界盃。

儘管該片段沒有明確指出年份，但片段一開始播到一名墨西哥球員，與多名辣妹大開泳池趴，正與本屆世足賽開打前，爆出墨西哥球員與30名妓女開性愛趴情形不謀而合。

《辛普森家庭》自1989年播出至今，就曾準確預言川普當選總統、迪士尼併購福斯、玩具反斗城倒閉等事件，辛普森這次的預言是否會成真，外界高度期待。

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