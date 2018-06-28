赴俄看世足被冷眼對待！ 中國球迷：第一次出國遭歧視

最近有一名中國女網友在社群網站上抱怨，稱自己在俄羅斯遭受到歧視對待，指控餐廳員工擺臭臉不理人。（圖擷取自微博）

2018-06-28 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕2018年世界盃足球賽火熱開踢，中國雖然未進到世足會內賽，但也吸引許多中國球迷到俄羅斯觀賞比賽。最近有一名中國女網友在社群網站上抱怨，稱自己在俄羅斯遭受到歧視對待，指控餐廳員工擺臭臉不理人，還向她們翻白眼，「去過那麼多國家，今天還是第一次遭受到歧視。」

中國一名顧姓女網友在微博上表示，25日到俄羅斯聖彼得堡火車站一家餐廳用餐，她們嘗試向餐廳員工點餐10多次都未獲理會，但白人來了都會主動遞上菜單，中國人卻被晾在一邊，主動詢問還遭冷眼。

顧女指出，第一次來俄羅斯這個國家和這家餐廳，之前在別的店服務員同樣很忙，都不是這種態度，相信這不是誤會。她發這條微博只是想針對這家餐廳，畢竟作為一個服務性的公眾場所，又在火車站這種核心地帶，這樣做太不合適了吧。

中國網友認為，「不要什麼事都扯種族歧視」、「可能是因為不少自助旅行的中國人不是很懂小費的規則，被這家餐館的服務員拉黑了」、「你一群大媽女人圍上點餐，讓人家反感，就不能安靜的在座位上等待？」、「點單等很久是經常的事，這個服務員一定有錯但也希望你不要以偏概全」、「因為中國人在國外就像蝗蟲一樣」、「可憐之人必有可恨之處」。

相關影片請見：