鎮江老兵抗爭傳解放軍鎮壓 網友貼文：坦克進場了！

中國鎮江老兵維權抗爭擴大，有網友PO網直擊坦克進場。（圖擷取自臉書）

2018-06-25 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國鎮江老兵維權抗爭事件擴大，其他地區老兵馳援集結，在武警流血清場不及之後，解放軍也被傳調動進場，已有網友在臉書貼文，指稱坦克車被拖車拉進鎮江，整個老兵維權事件現場，氣氛肅殺。不過，此事是否屬實尚待進一步確認，只是目前中國幾乎全面封鎖相關訊息。

綜合媒體報導，中國鎮江市府大樓前的老兵抗爭行動，從本月19日零星展開，但隨著官方派出黑衣人挑釁追打老兵之後，引爆老兵憤怒，馳援人數暴增，在本月22增援到逾2千人，23日凌晨官方趁黑派武警鎮壓，逾千老兵被趕往附近中學拘禁，多位老兵被打頭破血流，引爆更多老兵從全國各地往鎮江集結，聲援抗爭行動。

中國官方對此採噤聲態度，阻斷相關資訊流通，刪除所有媒體報導，但是，老兵還是靠著手機傳播訊息。

據最新傳出的訊息，各地老兵陸續突封鎖線，往鎮江集結，且聲勢越來越浩大，中國官方可能調派解放軍進場鎮壓，網上已有人貼出現坦克進場畫面，時空背景是否屬於這次的鎮江老兵抗爭仍待確認。

中國鎮江老兵維權抗爭擴大，有網友PO網直擊坦克進場。（圖擷取自臉書）

中國鎮江老兵維權抗爭擴大，有網友PO網拍到軍車進入鎮江。（圖擷取自網路）