中國鎮江老兵維權抗爭蔓延 全國老兵馳援、擬調解放軍鎮壓

中國老兵鎮江維權抗爭事件擴大，傳可能調解放軍鎮壓。（圖擷取自網路）

2018-06-25 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國鎮江老兵維權抗爭事件正在擴大，不止傳出已有約2千名老兵被拘禁在市府大樓附近的中學裡面，也有老兵遭打到流血送醫，但是事情沒完，當地官方雖然調上萬武警鎮壓，但仍止不住老兵馳援，最新傳出，全中國老兵往鎮江集結馳援的動作加大、受命鎮壓的武警人數擴增1倍到2萬人，解放軍也被傳可能要調動介入。

綜合媒體報導，目前江蘇鎮江老兵維權抗爭事件究竟到什麼程度，消息混亂，主要是官方噤聲、電視、報紙不提、網路資訊被刪文，但比較特殊的是，微信沒有完全禁封；老兵之間傳遞訊息就靠隨微信快速傳播，老兵在過去的數十小時中，不斷的發出現況訊息。

一位老兵說，他禁固在鎮江中學30小時，不准離開該中學，不能吃到外送便當，上廁所都有2人相隨監視，另位老兵說，他住醫院卻不准出院，醫院也兩天沒給他飯吃…。

另有老兵以微信報導，指通往鎮江的高速公路都設有攔阻據點，阻止有老兵進入鎮馳援，上午約9點，鎮江街面淨空幾乎沒有行人，白天，有老兵發出集結戰報，昨晚約7點，有數百「川軍」馳援出鄭州車站；晚上約8點有吉林馳援老兵被鎮江警察帶走，且全國各地馳援老兵似仍在集結之中。

面對增速集結的老兵，當局也出動重兵加大平息力度，截至目前，仍沒有顯示中央高層發令制止事件，甚至鎮江上級的江蘇省也沒有傳出大官到場解決危機，不過，卻有新消息指出，當局已調動超過2萬士兵攜帶重武器準備清場，且已不止是武警，甚至解放軍都傳可能被調動介入；網路上發出警告，要老兵信趕快撤、也有鼓動更多老兵集結聲援。