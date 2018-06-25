土耳其總統大選 艾多根自行宣布勝選

艾多根自行宣布當選。（法新社）

2018-06-25 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統大選投票今天揭曉，目前已開出96%選票，現任總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）贏得過半選票，現已自行宣布勝選。

綜合外媒報導，根據土國國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），目前已開出約96%的選票，艾多根拿下52.8%，大幅領先對手共和人民黨（CHP）候選人殷斯（Muharrem Ince）的30%。

雖然艾多根已自行宣布勝選，但共和人民黨質疑官方數字，認為一切言之過早。該黨發言人泰澤坎（Bulent Tezcan）強調，總統選舉將會進入第2輪決選。

此外，在國會選舉方面，艾多根也宣稱，其領導的正義發展黨（AKP）及友黨民族行動黨（MHP），在國會選舉中贏得過半席次。國會選舉已開出的98%選票中，正義發展黨拿下43%選票，友黨民族行動黨也獲得11%選票。

艾多根若順利連任，有機會連當15年「超級總統」，他從2003年起出任土耳其總理11年，2014年在首次贏得總統大選，掌權15年來未受大挑戰，不過今年反對派來勢洶洶，分析認為即使艾多根最後勝出，威望也已受挑戰。