一山不容二虎？美退人權理事會 俄羅斯下秒申請加入

美國宣布退出人權理事會後，俄羅斯立即申請加入。（路透）

2018-06-20 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿聯合國人權理事會對以色列差別待遇，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）正式宣布美國退出人權理事會。不久後，俄國便向理事會提交入會申請，冀望成為2021至2023年觀察會員。

美國國務卿龐皮歐和海利共同宣布，美國正式退出聯合國人權理事會，聲明指出，人權理事會長期對以色列不友善且自私、虛偽，認為美國想進行改革，其他國家卻不願改變現狀，但他們仍強調，美方並沒有放棄在人權領域內的承諾。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，在美國宣布退出後，俄羅斯駐聯合國代表團第一秘書斯特若夫斯基（Fedor Strzhizhovskiy）表示，俄國將持續、有效率地進行在人權理事會的工作，在人權領域與各界維持平等對話、合作，為了達到這些目標，俄羅斯已提交申請成為2021至2023人權理事會觀察會員。

對於美國退出人權理事會一事，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）對美國的決定表達遺憾，直言個人較希望美國續留此組織；美國民主黨全國委員會在一份聲明中指出，川普退出人權理事會的決定「令人不安」；英國外相強森（Boris Johnson）則發布聲明指出，美國離開人權理事會的決定令人遺憾