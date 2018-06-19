金正恩3度訪中 人民大會堂會晤習近平

習近平下午在人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎金正恩到訪。（美聯社）

2018-06-19 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今（19）日第3度訪問中國，展開2天1夜的行程，中國國家主席習近平下午在北京人民大會堂舉行儀式歡迎金正恩到訪，預計金正恩會向習近平說明「川金會」結果。

《韓聯社》報導，金正恩搭乘專機飛抵北京首都機場，隨後直赴釣魚台國賓館，下午5時許抵達人民大會堂。據「央視網」報導，習近平下午在人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎金正恩到訪，金正恩也在習近平陪同下檢閱中國解放軍三軍儀仗隊。從央視影片可見，習近平還安排了一群孩童高舉中國和北韓的小國旗，蹦蹦跳跳的歡迎金正恩。

此行陪同金正恩3訪中國的人，除了妻子李雪主，還有北韓勞動黨中央副委員長崔龍海、北韓內閣總理樸鳳柱，以及黨中央國際部部長、統一戰線部部長、科教部部長、人民武力相、外務相等。

習近平指出，這次「川金會」邁出了朝鮮半島核問題政治解決進程的重要一步。希望美國與北韓雙方落實會談成果，共同推進半島和平，並強調「中方將一如既往發揮建設性作用」。金正恩則表示，先前的「川金會」取得符合各方利益和國際社會期待的成果。如果雙方能一步步紮實落實會談共識，朝鮮半島無核化將打開新的重大局面。

金正恩今年前2次訪問中國都非常低調，在他抵達中國後才有消息曝光，中國在金正恩離開後才發布相關新聞照片，但這次卻不再搞神祕，中國官媒罕見預告金正恩到訪。