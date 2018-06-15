渴！印度6億人缺水 21城市2年後「耗盡地下水」

印度偏鄉民眾備齊家裡的鍋碗瓢盆等容器，等待水車載運乾淨水到來。（歐新社檔案照）

2018-06-15 23:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度官方智庫「NITI Aayog」15日最新報告指出，印度正面臨史上最嚴重的水資源危機，高達6億國民天天憂心無水可用，每年更有20萬人因缺乏乾淨食用水而死亡。2030年，人們對水的需求量將是供應量的2倍，國內生產毛額（GDP）也可能受牽連而下跌6％。

英國廣播公司（BBC）報導，該智庫搜集印度29邦中24邦的數據後分析指出，水資源匱乏的情況未來只會更加嚴重，許多無法獲得乾淨水源的民眾，只能仰賴政府資助的私人供應商或水車提供水源。夏季期間，因為大部分城鎮缺乏管線基礎建設，各家各戶無法取得自來水，民眾大排長龍取水的場面司空見慣。

在更偏遠的地帶，一旦雨季延遲或降雨量不足，地下水將優先用於農業，而非民生之用。在八成水資源全投入農作灌溉的情況下，包括首都新德里、有「印度矽谷」之稱的班加羅爾、南部重鎮清奈、海德拉巴等21座城市，2020年時將「耗盡所有地下水」，屆時也勢必對食物產量及品質造成威脅，造成糧食危機，影響人口達1億人。

報告指出，隨著城鎮持續成長，都會區的用水量將遽增，到了2030年，水需求量將是供應量的2倍，若情況無法獲得控制和改善，將連帶拖累經濟發展，印度的GDP可能在2050年衰退6％。

據了解，24邦中有15邦的水資源計畫表現較去年突出，其中以總理莫迪的老家、西部古加拉特邦一馬當先，中部的中央邦和南部的安德拉邦分居二、三名。而表現最差的包括北方邦、哈里亞納邦、比哈邦、拉賈斯坦邦等，這些地區居住著印度將近一半人口，也是農業生產的重鎮。