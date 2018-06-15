日本民宿新法上路 限制多僅2700件申請

日本民宿新法15日正式上路。示意圖。（路透）

2018-06-15 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本2020東京奧運會為吸引外國遊客來此觀光，修改的《住宅住宿事業法（亦稱民宿新法）》於今日正式上路，開放住宅區的住家也可申請成為「民宿」，不過最多只能提供每年180天的住宿服務。自3月開放申請，截至本月8日，全日本僅有2700多件申請案，原因可能是因為新法限制太多，如京都只能在觀光淡季中的2個月開放營業。

據《中央社》報導，日本國土交通大臣石井啟一表示，新法目的是在適當規範下提供民宅住宿服務，讓健全的民宅住宿服務普及，並在2020年東京奧運時，能達成4000萬人次觀光客訪日的目標，他強調，增加民宅住宿可提供更多外國旅客住宿空間。

《共同網》指出，日本政府自3月15日開始提前開放申請，截至本月8日為止，全國僅2707件申請，與線上訂房網站AirBnB不符新法下架的近5萬間物件有一大落差。

新法規範了房東的義務，如將寫有登記號等的標誌放在住宅外面易看到的地方、製作住宿者名單、向外國人說明生活規則等。房東若不入住的民宿則需委託政府登記的公司進行管理。且民宅住宿每年營業天數以180天為上限，不到半年。

另外各地方政府也可自行制定條例，如東京都目黑區全部區域，禁止在工作日經營民宿；京都市則規定，僅限觀光淡季的1月15日到3月16日營業，理由是為避免對市民生活帶來負面影響；也有的社區大樓透過大樓管理委員會禁止住戶經營民宿，為了保障其他住戶出入安全。

因新法規範嚴格且上路後申請件數不如預期，外界預料過去「地下民宿」的經營方式將持續存在，警方為避免違法民宅淪犯罪溫床，也會強化相關查緝措施。