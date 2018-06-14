白宮堅持中興案 促國會尊重行政部門決定

美國國會反對美國總統川普取消對中國中興公司的7年禁令。（法新社資料照）

2018-06-14 11:14

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕針對國會反對美國總統川普取消對中國中興公司的7年禁令，白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）今天告訴媒體，川普政府會跟國會合作以確保最後通過的2019財年國防授權法案尊重行政與國會的分權。

吉德里告訴白宮隨行記者，中興公司被罰巨款是商務部歷史性的執法行動，這個作法確保中興為違反制裁禁令付出代價，也讓美國對中興未來的舉動有完全的監督權，不致於對美國的供應商與員工造成損害。

參院本週可望表決通過2019財年國防授權法案，強力反對川普取消對中興7年禁售處分的盧比歐參議員在推特中表示，要求維持對中興禁令的修正案受到兩黨議員支持，被列在最後要表決的法案中。

他在推特中堅持，目前川普政府的作法確實讓中興為違反制裁禁令付出了大代價，但無法保護美國不受到中興的技術威脅。

共和、民主兩黨參議員於11日達成協議，將恢復中興制裁以修正案方式納入一定會通過的國防授權法案。這項修正案獲得共和黨參議員柯頓和魯比歐、民主黨參院領袖舒默和同黨參議員范荷倫等人支持。柯頓預期，川普不會因為NDAA涵蓋中興條款而行使總統否決權。

參議院本週若通過國防授權法，參眾兩院將進行協調；眾議院上週已通過的國防授權法未包含中興案，兩院必須通過一樣的協調報告，才能送交總統簽署。吉德里的說法顯示，川普有意在兩院協調報告時介入，要求國會尊重商務部最後的決定。

美國商務部7日才宣布要求中興繳交10億美元天價罰款及4億美元保證金，同時全面改組董事會及領導階層，以「取代」商務部4月對中興祭出長達7年的禁售令。川普曾表示，他是幫中國國家主席習近平的忙，要求商務部研議其它的替代懲處方案，但國會罵聲不斷，中興經過幾番折騰，在市場上已元氣大傷。