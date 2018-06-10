「川金會」下週登場...《 BBC》稱他才是幕後玩家！

川金會下週二登場。（法新社）

2018-06-10 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」下週二將登場，除了美國總統川普、北韓領導人金正恩外，南韓總統文在寅也可能加入會談。英國《BBC》分析則認為，川金會的幕後玩家，是中國國家主席習近平。

《BBC》記者哈里森（Virginia Harrison）分析，金正恩在這場歷史峰會上，扮演了「木偶大師」的角色，在整個過程中，金正恩都掌控著事態發展，為達目標，他戲劇性地從孤立、憤怒的強人政治家，轉變成躋身國際舞台的政治家。他認為，金正恩憑借2大支柱登上國際舞台，1是北韓前所未見的核武實力，2是靠一位反傳統的美國總統，利用這個意外的優勢，金正恩成功將美國拉上談判桌。

川普在川金會則是「終極協議促成者」，他先是一度宣布取消會面，隨後成功將北韓拉回會面，他把此事描述成自己的勝利，同時也重新界定了會談的重點。報導認為，會面還未正式進行，川普已有2次勝利可向美國人民炫耀，「美國接回了3個被北韓囚禁的美國人，也看到北韓炸毀其核試場的坑道。」

另外哈里森認為，文在寅用魅力攻陷外眾人，從他第一次與金正恩會面起，事態就一直迅速，文在寅也一直擺出樂觀的姿態，要達成朝韓統一的最終目標，文在寅正在等「川金會」達成的協議。

不過，哈里森認為，在這整場大戲中，習近平最角色隱密的幕後玩家，金正恩和習近平兩次會面後，被質疑北韓對美國態度又轉硬的原因，川普也曾質疑，金正恩口風轉變，與席近平會面有關，但外界無從得知習近平究竟持什麼立場。