吹捧軍事主義惹國際反感？ 《戰狼2》續集可能遭封殺

《紅海行動》、《戰狼2》這兩部配合中國當局大國崛起、民族復興主旋律的電影，在官方大力支持下，中國票房傲人；不過近日有消息指出，這兩部當初被視為軍方大力支持的電影，被牽連入中國政方與軍方的政治鬥爭中，日後可能無法拍攝續集。（美聯社）

2018-06-09 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕《紅海行動》、《戰狼2》這兩部配合中國當局的大國崛起、民族復興主旋律的「愛國電影」，在中國政府大力支持下，上映時的票房獲得傲人佳績；不過，近日有消息指出，這兩部當初被視為軍方大力支持的電影，被牽連入中國政方與軍方的政治鬥爭中，日後可能無法再拍攝續集。

《蘋果日報》報導，先前傳出當局不滿軍方勢力介入娛樂圈，早已發出「禁軍令」，限制有軍方背景的公司與電影；而《紅海行動》、《戰狼2》這兩部「愛國電影」也被官方內部批評「鼓吹軍事主義」、「讓國家樹敵」。

過去隨著《戰狼2》的播出，電影著名的台詞「當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一個強大的祖國」，也的確實造成中國民眾若一旦在外國遭遇航班延誤或是大霧影響航程時，都會使用「戰狼式維權」高喊「中國」，或聚在一起大唱中國國歌，將事件升級為民族問題。

這樣的方式引起了外國人對中國人與中國的反感，中國官媒特地撰文批評「民事糾紛沒必要提升為民族議題的高度」、「這樣的維權不但不一定有效，極端過度的維權，則很可能會損害自己的權益，更會出現副作用」，這裡的「副作用」不排除是指「吹捧軍事主義」、「讓國家樹敵」。

隨著中共當局內部改革，原先歸屬在電影總局的「電影批審權」被收歸中國家主席習近平掌控的中央宣傳部，未來《紅海行動》、《戰狼2》若想拍續集可能更難了；而原先的局長張宏森也被指需對《紅海行動》、《戰狼2》所引起的「副作用」負責，在兩會後被調任新組成的國家新聞出版廣電總局任副局長，配合習近平主導的新時代，為牢牢嚴控意識形態上布局。