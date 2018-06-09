不讓金正恩無機可飛新加坡？ 中國元首專機悄抵平壤...

中國一架元首班機昨飛往北韓平壤，疑出借給金正恩使用。（美聯社）

2018-06-09 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩即將啟程前往新加坡出席川金會，這也是他掌權後離家最遠的一次行程。有鑑於北韓領導人專機過於老舊，恐難以負荷長途飛行，傳言中國可能出借元首專機給金正恩使用。依據資料顯示，中國一架元首班機確實在昨日飛往平壤，短暫停留後返回北京。

根據《flightradar24》網站顯示，一架編號B-2447的波音747客機昨日下午1點20分從北京起飛，於北韓時間4點20分抵達平壤，接著於5點20分返回北京。根據香港《蘋果日報》報導，B-2447正是先前中國國家主席習近平、總理李克強的出訪班機編號，機齡約23年，平時作商業載客用，只有國家主席或總理有長途飛行需求時才會改裝為政用專機。

報導中另指，金正恩若真的和中國商借專機，可能會先將他載往中國，與習近平進行第三次中朝會，再到青島出席上合組織峰會，之後才啟程前往新加坡。雖然中國日前宣布恢復北京至平壤的航班，但使用的班機編號為B-5077，而非B-2447，北京機場官網也沒有此航班的出入境紀錄。

北韓元首專機名為「蒼鷹一號」，蒼鷹為北韓國鳥，機型為伊留申-62，由蘇聯在1995年製造，上頭印有北韓國旗、朝鮮民主主義人民共和國、和朝鮮勞動黨中央軍事委員會等標示。該款機型在60年代問世時為全球最大噴射客機，可搭載200人左右，但以現代角度來看，該機不但相當老舊，其噪音之大已不符合多數機場標準。