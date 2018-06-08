「世上最小企鵝」疑遭殺害 被當垃圾丟垃圾桶

小藍企鵝成鳥在海中狩獵完畢，步履蹣跚地走回巢穴，準備將半消化的魚肉湯「反芻」給雛鳥攝食。攝影地點是在塔斯馬尼亞東部小鎮「Bicheno」，是生態愛好者觀察小藍企鵝的另一熱門地點。（擷取自Bicheno by the Bay臉書）

2018-06-08 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲塔斯馬尼亞島上的「低頭角生態保留區」（Low Head Coastal Reserve）中，住有世上最小的企鵝「小藍企鵝」，是北塔斯生態旅遊的熱門地點。有民眾6日在保留區的垃圾桶中發現大量小藍企鵝屍體，懷疑遭人惡意獵殺後丟棄，目前全案正由當地警方調查中。

綜合外媒報導，塔斯警方6日接獲民眾報案，稱在「低頭角生態保留區」的一個垃圾桶內發現10幾隻小藍企鵝屍體，野生動物保護單位的調查員獲報後立即趕到現場，將死去企鵝的屍體帶回實驗室進行解剖，以釐清這些企鵝的實際死因。

塔斯馬尼亞省產業部長洛克利夫（Jeremy Rockliff）表示，塔斯馬尼亞政府相當重視此事，有關單位將持續進行調查，洛克利夫接著重申當局保護野生動物的決心，強調「任何野生動物及其福利都至關重要」。

有著「澳洲後花園」之稱的塔斯馬尼亞島人口稀少，島上野生動物的種類與數量都相當豐富，除了著名的「塔斯馬尼亞惡魔」－袋獾外，沿海地區更有一群小嬌客，那就是世界上體型最小的小藍企鵝。

小藍企鵝又稱神仙企鵝（Fairy Penguin），是企鵝家族中體型最嬌小的成員，平均身高為40公分，體重為1公斤，因具有一身藍色的羽毛而得名。當地觀賞小藍企鵝的活動多半在日落之後開始進行，民眾會在岸上靜靜等待，直到小藍企鵝成鳥從海中返回岸上，「反芻」出半消化的魚肉給雛鳥食用。

小藍企鵝白天出沒相當罕見：