美外交官再傳受「聲波攻擊」 中國：盡力了但查不到原因

針對美國外交官連續遭疑似「聲波攻擊」事件，中國官方指出，盡力調查後還是沒結果。（中央社）

2018-06-07 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕美方駐中國廣州領事館上個月23日，一名人員在聽見「異常聲音」後，受到輕微腦部損傷，現又傳另外2名人員也有同樣症狀，美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）週三晚間表示，為了確保人民安全，已撤離部分人員至美國進一步檢測，面對輿論，中國媒體今（7）日稍早發文駁斥攻擊美方外交官。

綜合外媒報導，中國廣州領事館陸續傳出有人員聽到「異常聲音」，其中一名已確診與去年美方駐古巴外交人員所受到的「聲波攻擊」類似，醫學診斷結果也「完全一致」，美方不敢大意，週三晚間撤出部分人員赴美接受全面檢測。

5月底時，美國密西根大學電子工程系副教授傅佳偉（Kevin Fu）針對此事件指出，這種「聲波攻擊」有可能是竊聽器故障後造成的噪音。

外界認為中國參考古巴做法，對美國官員進行「聲波攻擊」，中國官媒《環球時報》今日稍早前發文駁斥，指中國外交部發言人華春瑩在例行記者會時，表示中國「已經以非常負責任的方式」調查此事件，但沒有發現美方所說情況的任何線索。

但上個月23日在第一起疑似「聲波攻擊」事件時，《環球時報》社論就曾寫說：「中國是外國人、尤其是外國外交人員人身安全受到最良好保障的國家之一」，但如今再傳類似攻擊事件，值得再觀察。