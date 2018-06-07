孫安佐遭控聯邦重罪 美媒：恐影響遣返計畫

藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐的案件從地方層面升級成聯邦層面，今天（7日）美國檢方指控，孫安佐以非美國公民持有非法彈藥，始於聯邦重罪。（中央社資料照）

2018-06-07 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐的案件從地方層面升級成聯邦層面，今天（7日）美國檢方指控，孫安佐以非美國公民持有非法彈藥，始於聯邦重罪。美國媒體分析，孫安佐的新罪名可能會影響其遣返作業。

《華盛頓時報》報導，18歲的孫安佐面臨以非移民簽證持有彈藥的罪名，是一項可判處10年監禁的聯邦重罪。雖然先前賓州法院判處孫安佐4至23個月，並在當庭獲得假釋，1個月內會被遣返台灣。但由於孫安佐今天被美國檢方指控這項聯邦重罪，目前尚不清楚是否會影響到孫安佐的遣返計畫。

美國聯邦檢察官麥史文（William M. McSwain）在當地6日下午3時（台灣時間7日凌晨3時）舉行記者會上表示，孫安佐並不是無知的小孩，孫曾用iPad查詢武器超過20次。聯邦當局6日對孫安佐提出控罪，將展開30天的調查，並起草起訴書，在此期間仍可以提出額外的新指控。

孫安佐遭賓州警方逮捕後，在其寄宿家庭發現約1660發彈藥，包括12號徑霰彈槍子彈、0.9釐米口徑子彈、AR-15與AK-47步槍子彈。此外，警方還發現十字弓和弓箭、防彈背心、步槍上膛裝置等器具。