美軍事專家估計 北韓棄核要花6000億

美國總統川普與北韓領導人金正恩下週二（12日）將在新加坡舉行歷史性會談，美國軍事專家指出，如果兩國就北韓廢除核武計畫達成協議，整個廢核過程的總費用高達200億美元（約6000億新台幣）。（歐新社）

2018-06-06 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩下週二（12日）將在新加坡舉行歷史性會談，美國軍事專家指出，如果兩國就北韓廢除核武計畫達成協議，整個廢核過程可能需要10年，總費用高達200億美元（約6000億新台幣）。

《美國之音》報導，川普曾表示他期待「川金會」將會產生「非常積極的結果」，但同時也說，那將是解決有關北韓非核化過程分歧的開始，具體問題還有北韓廢核將得到什麼樣的制裁緩解、經濟援助，以及安全保障。

華盛頓的美國軍備控制協會（Arms Control Association）主任金博爾（Daryl G. Kimball）表示，艱難的工作尚未開始，美國、南韓、日本、中國和北韓，要為此付出長時間的努力，需要很多年，他預計整個廢核過程可能需要10年，總費用高達200億美元。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）週日（3日）表示，北韓只有在採取「可核查、不可逆轉的廢核行動」後，美方才有可能緩解制裁。報導指出，這番言論接近金正恩政府的立場，即北韓棄核的每一步和讓步，都要有相應的回報。

白宮的國安團隊中，則有人要求北韓必須先單方面盡快銷毀其所有的大規模殺傷性武器，然後才會得到回報。據信北韓擁有20到80枚核彈頭，以及數千枚可以用移動發射架發射的彈道飛彈。