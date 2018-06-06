美、兩韓傳簽終戰宣言 中國官媒崩喊：沒我參與就無效

有消息傳出，南韓總統文在寅可能加入川金會，一同宣布韓戰結束，令中國不滿，官媒疾呼沒中國參與就無效。（美聯社）

2018-06-06 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的「川金會」將於12日舉行，有消息傳出，南韓總統文在寅可能加入川金會，一同宣布韓戰結束，在這世紀會談中逐漸被邊緣化的中國也按耐不住，官媒嗆：「一句話，沒有中國參與的終戰宣言是無效的。」

中國官媒《環球時報》日前在社論中表示，在1950年所爆發的韓戰，最終於1953年7月27日簽訂停戰協定，由於僅簽訂停戰協定，而非和平條約，因此嚴格來講，兩韓仍處於戰爭狀態，《環時》首先表示：「朝鮮半島如果結束長達65年的戰爭狀態，當然是件好事。」但隨後話鋒一轉，稱若中國沒有參與，「美朝或者美朝韓三方簽署的終戰宣言，無法從技術層面取代《朝鮮停戰協定》。說白了，它只是一份雙邊或三邊文件，隨時可以被推翻。」

《環球時報》嗆：「一句話，沒有中國參與的終戰宣言是無效的。」

《環時》辯稱這「絕非面子問題」，宣稱若中國當時沒有介入韓戰，就不會有今天維持65年的停戰協定，強調當時簽署停戰協定的包括北韓、中國及聯合國三方，如果中國未參與接下來的「終戰宣言」，「終戰宣言的基礎和法律依據何在？如果這不是一份法律檔，簽署終戰宣言的意義何在？」《環時》最後再三疾呼，中國一直是局內人。

據《韓聯社》報導，青瓦台有關人士表示，發表終戰宣言等議題，要視川金會的情況，由美國、兩韓與國際社會協商推進。