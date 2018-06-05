蘋果與臉書鬧翻！ 將阻絕FB收集用戶數據

蘋果將推出新功能，讓使用者能夠阻止臉書收集自己的數據。圖為蘋果執行長庫克（Tim Cook，左）和臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg，右）。（美聯社）

2018-06-05 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕針對臉書洩露用戶個資的問題，蘋果近來嗆聲連連，如今更在自家瀏覽器Safari推出新功能，讓使用者能夠阻止臉書收集自己的數據。

據《CNN》報導，蘋果高層過去曾批評Facebook對用戶隱私毫不在乎，蘋果執行長庫克（Tim Cook）更因臉書收集大量數據有感而發，直說隱私問題已經完全失控，大多數人並不知道誰在網路上跟踪他們，但隱私其實是一項基本人權。

蘋果軟體副總裁費德里吉（Craig Federighi）在自家的開發者大會上，更透露臉書、Google和其他平台，用戶一但按下「讚」和「分享」等選項，就會在網上被追踪，因此蘋果將提供關閉的方法。

費德里吉說，一旦Safari用戶進入這些會被追蹤的頁面時，就會彈出視窗詢問「在瀏覽該網頁時，你是否同意臉書收集cookie和網站數據？這將允許臉書跟踪你的活動。」用戶便可以選擇「是」或「否」。

臉書安全長史塔莫斯（Alex Stamos）對蘋果此舉嗤之以鼻，懷疑蘋果是真的想要努力保護隱私，或者只是在提供一個忸怩作態的做法。