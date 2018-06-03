中國雙航母快成形 日媒：加賀號搭載F-35B戰力更強

出雲級直升機護衛艦「加賀號」（左）若搭載F-35B，可以實現「航母化」，最右為日向級直升機護衛艦「伊勢號」。（路透）

2018-06-03 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國第2艘航空母艦、也是首艘自製航母在上月展開首次海上測試，中國國防部也對外宣稱遼寧艦航母編隊已有初步作戰能力，但遭日媒狠酸中國航母只是「心戰武器」，中國未來將繼續建造多艘核動力航母，但屆時大型航母恐已過氣。

據《日本經濟新聞》報導，中國致力於發展航母戰力，主要有兩點目的，一是用來做戰力投射，另一點則是作為應對大型災害及威懾心理戰的工具，但前者對於中國來說，不具備匿蹤性能的殲-15艦載機，性能明顯落後美軍的F-35C艦載機，有美軍表示航母戰鬥群的運用包含艦隊編排、數據共享等獨特技術，直言「一個國家要學習到這些，需要花100年時間。」

儘管與美軍差距難以追趕，但中國仍計畫量產航母，未來數十年將建造5、6艘包含核動力航母在內的航母海，不過《日本經濟新聞》認為，中國在大力發展航母的過程中，恐隱藏一個死角，就是「即使中國擁有與美軍數量相差不多的航母群，但屆時大型航母本身可能也已成為過時的東西。」

《日本經濟新聞》稱，近年美國已開始部署能在兩棲攻擊艦上起降的F-35B匿蹤戰機，F-35B可垂直、短場起降，相較於容易攻擊目標的大型航母，這種噸位較小的「準航母」與F-35B的組合，更具經濟與戰力平衡。

日本也開始朝這目標發展，出雲號、加賀號2艘直升機護衛艦若搭載F-35B，可以「航母化」，這樣的組合可望對抗中國航母，甚至成為實力更強的「日本版航母機動部隊」。