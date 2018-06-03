六四29週年前夕 美議員呼籲中國公開軍隊暴行

六四事件明天將滿29週年。（圖擷自維基百科）

2018-06-03 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕明天是六四事件29週年，美國共和黨參議魯比歐（Marco Rubio）、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）發表聲明，兩人要求中國政府允許民眾在公開場合以及網路上討論六四事件，並要求中方對外交代軍隊暴行。

綜合外媒報導，兩人聲名指出，要求中國政府允許中國人民在公開場合以及網路上討論六四事件，並再次強調支持堅定執行「天安門制裁」措施，以及其他出口管制，以限制中國公安與安全部隊購買可以用來監控群眾與網路審查的美國科技。

盧比歐表示，「天安門廣場屠殺事件的週年紀念提醒我們，對於人類基本尊嚴和基本人權的渴望不只限於任何一個地區或者國家。」他進一步說，「我呼籲中國政府允許事件進行自由和公開的討論，無條件釋放那些因為試圖紀念六四週年而被拘留或監禁的人，並公開清算在黨和軍隊手中對中國人民犯下的可怕暴力。」

史密斯則強調，幾乎所有政策都表明，直到今天中國仍不能容忍異議分子。國會則將繼續敦促他們採取象徵性與確切性步驟，向中國人民傳達他們的抗爭與犧牲沒有被遺忘，堅定支持中國的自由、法治與人權，有利於中國的未來與世界和平與繁榮。