中國「再教育營」黑幕 西藏僧人：毆打、性虐猖獗

2018-05-29 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中共近年大規模將宗教人士關押進「再教育營」進行思想改造，有人權團體獲得曾被拘留者所記錄下的第一手資料，揭露「再教育營」黑幕，包括要他們侮辱達賴喇嘛、比丘尼和僧人經常遭毆打，甚至有比丘尼被性騷擾等。

「西藏人權與民主促進中心」今（29）日發表一篇文章，引述一名曾在西藏那曲索縣的「再教育中心」度過約4個月時間僧人的證詞指出，中國的「政治再教育」中心，酷刑和性虐待現象猖獗。僧人表示，他在沒有違反任何法律情況下遭受無理指控，在當局以拘捕家人等威脅後，去年7月13日被迫回到家鄉西藏，隨後被官員帶到「教育轉化」培訓中心。他說，在進入中心前，官員還告訴他去的是「學校」，不是監獄。

僧人形容，在中心內接受的教育，都是為了消除對達賴喇嘛的信仰和忠誠，這些課程以中文授課，還如文革時期般採用「鬥爭」形式開會，要求他們自我批評，不時還有軍訓課，這時最可憐的是年長的比丘尼和僧人，「他們聽不懂漢語，身體虛弱常遭到毆打。」

這名僧人還說，中心內的性虐待十分猖獗，特別是針對比丘尼，不少比丘尼會暈倒，她們會被監管人員帶到他們的住房，「我親眼目睹了監管人員亂摸比丘尼乳房、身體等情況。」他還聽說有男性工作人員在比丘尼宿舍用身體壓住比丘尼的事情。

他還提到，所有「囚犯」都必須穿著軍裝式制服，還被問是否相信共產黨、被要求3天內學好中國國歌等，其他酷刑則有集體懲罰、禁止吃睡、罰站等。監管人員會挑出幾個看不慣的人毆打，打暈後再澆水弄醒，又拿黑色橡膠棒毆打，還使用了電擊棒。

僧人說，就算離開再教育中心後，所有的「前囚犯」都必須定期向當地派出所報到，也被禁止川僧服、禁止返回寺院、禁止誦經作法事等，行動也受到限制，身分證遭扣押。