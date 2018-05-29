傳全球最老人瑞是他 南非114歲男長者餐餐吃肉

本月8日，布隆與親朋好友一同歡慶他114歲的生日。（圖擷自「南非新聞（African News Agency）」）

2018-05-29 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本田島鍋奶奶曾是世界最長壽人瑞，但她在上月22日辭世，享嵩壽117歲。而這世界最長壽人瑞的頭銜，外界認為是1名居住於南非開普敦的114歲男性人瑞布隆（Fredie Blom），但他尚未獲得金氏世界紀錄委員會確認。

居住在開普敦東部小鎮台夫特（Delft）的布隆，留著蓬亂的八字鬍，他在本月8日歡慶114歲生日，不僅吸引親朋好友前來共襄盛舉，當地超市及社會發展部也共同製作生日蛋糕，獻上祝福。

據《BBC》報導，布隆談到長壽的秘訣，他認為一直保持心情平靜，可能是他活得長久的秘訣，但他最近想戒掉菸癮的壞習慣。布隆表示，他已經滴酒不沾多年，但每天還是會抽2到3根菸草。此外，布隆除了膝蓋逐漸退化之外，不能經常走動，刮鬍子也需要孫子幫忙，其他身體機能相當正常。

面對布隆的長壽，布隆妻子珍內塔（Janetta Blom）透露，布隆不吃精緻的東西，但他餐餐吃肉。而過去有不少人懷疑布隆是否謊報年紀，直到他的姪女為布隆申請出生證明後，政府證實出生日期為1904年5月8日，外界才不再追究。

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