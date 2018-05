執法過當？ 未成年少女持酒被警察壓在地上打頭

2018-05-28 21:54

〔即時新聞/綜合報導〕日前一位網友在推特上分享一段影片,畫面中可見一名警察把一位年輕女子壓在沙灘上猛打她的頭,女子的臉甚至被打到埋進沙中,接著她又被那名警察以手臂鎖喉,此時其他警察也幫忙壓制女子的身體。這段影片引起網友熱議,有人質疑警方執法過當,因為女子手上並沒有持任何武器。

綜合外媒報導,事發地點在紐澤西州(New Jersey)的懷爾德伍德海灘(Wildwood beach),來自費城的20歲女子溫曼(Emily Weinman)26日前往此地,當時她手上持有酒類,被兩名員警詢問年齡,因為她未滿美國法律規定的合法飲酒年齡21歲,因此被要求進行酒精測試,結果顯示她並未飲酒。

但溫曼聲稱那些員警後來還是不斷在她身邊徘徊,所以她就問他們「難道沒有其他更好的事情可以做嗎?」結果警察就說要開她一張罰單,並要求溫曼提供姓名,溫曼當下拒絕,她表示「我並沒有做錯任何事,所以我不會告訴他名字。」

接著溫曼被警告若她不配合將會被逮捕,但她依然不願提供,然後衝突就爆發了。警方向她走來,準備將她銬上手銬,隨後溫曼摔倒在地,警察把她壓制在地上,不斷重擊她的頭部,讓她的頭都埋進了沙中,「那時候我幾乎失去知覺了,但還是想盡辦法試著起身並把他推開」。

懷爾德伍德警察局隨後在臉書上發布聲明,確認溫曼已經被逮捕,且她被指控多項罪名,包括未成年持有酒類及嚴重毆打警察。

這段影片是由當時原本在沙灘上睡覺的女子所拍,她醒來後看見眼前這戲劇性的畫面便開始錄製。短短不到1分鐘的影片立刻在網路上瘋傳,目前已達343萬觀看次數。許多網友看過影片後紛紛留言,有人質疑警方執法過當,還有人指出若這名女性是黑人的話,可能早就被警方開槍射擊了。

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G