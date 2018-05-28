執法過當？ 未成年少女持酒被警察壓在地上打頭

2018-05-28 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前一位網友在推特上分享一段影片，畫面中可見一名警察把一位年輕女子壓在沙灘上猛打她的頭，女子的臉甚至被打到埋進沙中，接著她又被那名警察以手臂鎖喉，此時其他警察也幫忙壓制女子的身體。這段影片引起網友熱議，有人質疑警方執法過當，因為女子手上並沒有持任何武器。

綜合外媒報導，事發地點在紐澤西州（New Jersey）的懷爾德伍德海灘（Wildwood beach），來自費城的20歲女子溫曼（Emily Weinman）26日前往此地，當時她手上持有酒類，被兩名員警詢問年齡，因為她未滿美國法律規定的合法飲酒年齡21歲，因此被要求進行酒精測試，結果顯示她並未飲酒。

但溫曼聲稱那些員警後來還是不斷在她身邊徘徊，所以她就問他們「難道沒有其他更好的事情可以做嗎？」結果警察就說要開她一張罰單，並要求溫曼提供姓名，溫曼當下拒絕，她表示「我並沒有做錯任何事，所以我不會告訴他名字。」

接著溫曼被警告若她不配合將會被逮捕，但她依然不願提供，然後衝突就爆發了。警方向她走來，準備將她銬上手銬，隨後溫曼摔倒在地，警察把她壓制在地上，不斷重擊她的頭部，讓她的頭都埋進了沙中，「那時候我幾乎失去知覺了，但還是想盡辦法試著起身並把他推開」。

懷爾德伍德警察局隨後在臉書上發布聲明，確認溫曼已經被逮捕，且她被指控多項罪名，包括未成年持有酒類及嚴重毆打警察。

這段影片是由當時原本在沙灘上睡覺的女子所拍，她醒來後看見眼前這戲劇性的畫面便開始錄製。短短不到1分鐘的影片立刻在網路上瘋傳，目前已達343萬觀看次數。許多網友看過影片後紛紛留言，有人質疑警方執法過當，還有人指出若這名女性是黑人的話，可能早就被警方開槍射擊了。