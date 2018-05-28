全球百大藝術家僅13女性... BBC：藝術界性別失衡！

草間彌生是全球女性藝術家中，拍賣量最大的藝術家。（法新社）

2018-05-28 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕藝術市場上也存在著性別刻板印象！英國《BBC》報導指出，去年拍賣量最高的全球100名藝術家中，僅13位是女性，前50名中只有日本的草間彌生1位女性藝術家，對此藝術界女性人士只能無奈說，「對於結果毫不意外...」

《BBC》根據MutualArt統計的數據，去年草間彌生的作品賣出6560萬美元（約新台幣19億元），排在100名藝術中第13位，然而女性藝術家在藝術市場仍相對弱勢，進入前100名的女性藝術家僅13人，藝術品的總拍賣價格僅佔了全部的7.4%。

國際藝術新聞媒體《The Art Newspaper》的藝術市場編輯布雷迪（Anna Brady）感嘆，「對於結果毫不意外」他進一步解釋，男性收藏家，男性藝術史家、男性藝術評論家仍佔多數，「我並不是說他們沒有欣賞女性藝術家，但我認為這帶來了一定的偏見，女性藝術家經常被忽視。」布雷迪舉例，去年12月的一項研究指出，如果人們認知到藝術作品是由女性創作的，人們就不會對藝術作品有太高的評價，這表現了人們「普遍偏見」。

蘇富比當代藝術高級國際專家巴克（Oliver Barker）則說，藝術界一直存在「制度性疏漏」，不過他提到藝術界「革命性變革」正在進行中，在英國等地，女性藝術家都慢慢受到重視。

除了藝術市場，電影市廠也存在類似狀況，報導提到，去年美國收入最高的電影中，僅有11%是由女性執導的。