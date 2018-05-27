歐盟GDPR上路 臉書、谷歌均將面臨訴訟

歐盟「個人資料保護法規」（GDPR）上路，臉書將面臨訴訟。（資料照，法新社）

2018-05-27 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟「個人資料保護法規」（The General Data Protection Regulation；GDPR）正式上路，根據外媒報導，臉書（Facebook）與其子公司Whatsapp、Instagram，還有谷歌（Google）都將面臨官司訴訟。

根據《CNN》報導，若企業被歐盟監管機關認定違規，這些公司可能會面臨數10億美元的罰款；位於奧地利的非政府組織「NOYB」（None of Your Business）開出第一槍，NOYB律師施倫斯（Max Schrems）已分別向奧地利、法國、德國和比利時的權責單位，分別投訴臉書、谷歌、Whatsapp和Instagram。

施倫斯已與臉書的個資保護議題纏鬥近10年，他之前的訴訟成功挑戰了臉書將個資從歐盟轉移到美國的行為，而下個戰場則是甫生效的「GDPR」。施倫斯表示，我們正在尋找刻意違法，故意忽視且試圖全身而退的大企業。

施倫斯與其他法律專家認為，臉書違反GDPR的主因是，臉書沒有經過用戶同意，就洩露敏感個資，像是政治觀點、宗教信仰、種族或是性傾向等。

倫敦大學科技政策專家維理（Michael Veale）指出，臉書可經由用戶使用行動裝置，或是對臉書傳送資料的應用程式中，取得想要的資訊，此舉是被GDPR禁止的。

針對谷歌的訴訟，谷歌被指控強迫用戶必須先交出個資才可使用安卓（Android）系統，但「強迫同意」並不等於「同意」，此舉涉嫌違反GDPR。