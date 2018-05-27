騙很大！中國「海爾」造安全空氣？ WHO：造假、追究法律責任

中國知名企業「海爾」，被世衛發文指控造假。圖為海爾大樓。（圖擷取自網路維基百科）

2018-05-27 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕被中國視為民族品牌的知名家電製造商「海爾」，近日在北京一場「全球室內空氣凈化與人體健康研討會」上，獲得世界衛生組織（WHO）認證頒獎為「全球健康空氣領袖品牌」，這則新聞並獲得中國媒體的廣泛報導，但是，WHO罕見發正式聲明，否認相關訊息，並強調，將保留法律追訴權。

綜合媒體報導，本月17日北京舉行一場「全球室內空氣凈化與人體健康研討會」，與會人士號稱是世界衛生組織專家代表、全球健康產業聯盟、海爾空調、北京中醫藥大學等機構負責人、學者出席。會中，除了發表《全球室內空氣凈化與人體健康白皮書》之外，還請世衛代表王宏才頒發「全球健康空氣領袖品牌」證書給海爾。希望海爾空調研發出更多更領先的技術和產品，為全球空氣治理持續獻計獻策。

這項會議受到中國媒體廣泛報導，同時引來世衛的注意及反駁；在世衛提出要追究法律責任之後，中國已有媒體刪除報導，並向海爾集團進行查證，不過，未獲海爾的回應。

世衛組織在本月25日發佈的聲明，一共列舉5項錯誤訊息，包括：世衛並未派任何專家出席北京的會議，也沒有頒發「全球健康空氣領袖品牌」給海爾，更沒有對海爾的空調產品或服務做過任何評價或評估。

世衛並指出，出席北京會議的世衛代表王宏才，根本不是世衛的專家、員工，而是中國中醫科學院針灸醫院的員工，該醫院也只是跟世衛有合作，並非世衛組織的一部分，醫院員工言論完全不能代表世衛。

另外，世衛也就北京會議內提到的一些數據提出反駁，包括會議指室內空污染90%來自於空調，但事實是，在中國，室內空氣污染的主要來源是用於烹飪或取暖的固體燃料（生物質或煤炭）的燃燒。

會議提及，海爾空調8分鐘後空氣品質優於世衛安全值10μg/m3，世衛強調，《世界衛生組織關於顆粒物、臭氧、二氧化氮和二氧化硫的空氣質量準則》（2005 年全球更新版）中，建議PM2.5的日平均值不高於25微克/立方米，年平均值不高於10微克/立方米。 這個建議並非安全值。實際上，世界衛生組織已經指明沒有證據顯示存在一個安全閾值，即低於該濃度的暴露不會出現預期的健康危害效應」。

世衛組織還強調，保留通過法律途徑追究捏造和傳播關於世衛組織的不實信息行為相關法律責任的權利。