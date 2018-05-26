俄羅斯凱薩琳女王的收藏 世界最大天然淡水珍珠下週拍賣

俄羅斯女王凱薩琳的收藏品，世界最大天然淡水珍珠將在下週四於荷蘭進行拍賣，外界估價最多可能售得54萬歐元（約新台幣1886萬元）。（圖翻攝自論文「The ‘Sleeping Lion’ Baroque Pearl:An Update」）

2018-05-26 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕世界最大天然淡水珍珠下週四（31日）將於荷蘭拍賣，這顆長約6.8公分、重約113公克的珍珠，外界估價最多可能售得54萬歐元（約新台幣1886萬元）。

綜合外電報導，這顆將於下週四拍賣的珍珠因為形狀特殊，被稱為「睡獅」（Sleeping Lion），於大約1700年至1760年在中國形成，至今已有300多年的歷史。

「睡獅」在1778年首次在荷蘭阿姆斯特丹拍賣，由當時的俄羅斯女王凱薩琳二世標得，凱薩琳女王死後，「睡獅」經過近200年的波折，才在1979年，由現在的擁有者阿姆斯特丹珍珠學會（Amsterdam Pearl Society）買下。

由於形狀奇特，在近幾十年，「睡獅」儼然成為珍珠專家學者的研究對象，甚至曾有學者為它在期刊上發表論文。拍賣負責人則說，現在可能是民眾觀賞這顆珍珠最後的機會了，預估未來200年內，這顆珍珠都不會再拍賣。