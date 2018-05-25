婦人聲稱因使用爽身粉罹癌 嬌生遭判賠7.75億

陪審團認為，嬌生沒有盡到告知消費者風險的義務，因此判賠2575萬美元。（美聯社）

2018-05-25 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國保健產品大廠嬌生（Johnson & Johnson），近來因爽身粉致癌案深陷多起官司。在洛杉磯高等法院最新的一樁判決中，陪審團裁定嬌生需賠償一名婦人2575萬美元（約7.75億台幣）。

綜合外媒報導，奧勒岡一名婦人平常熱愛保齡球運動，因此依賴使用嬌生出產的爽身粉，家中小孩也使用相同產品，專家估計，該名婦人使用至少1萬次，婦人後來聲稱自己因此得到癌症，一狀告上加州法院。陪審團認為，嬌生沒有盡到告知消費者使用產品的風險，因此須判賠婦人2175萬美元，後來再追加400萬美元，總計2575萬。

醫生診斷，該名婦人罹患了胸膜間皮瘤，這是一種因為接觸石棉而引發的癌症，石棉自1970年代起便禁止添加在各項產品中，嬌生也強調他們的滑石粉並沒有石棉成分。

婦人律師表示，對於正義獲得伸張他們感到非常高興，即便沒有什麼能夠真正彌補婦人一家的損失，但他們的客戶希望，藉由他們的案例，能夠為某些公司的不良行為帶來警惕，律師還強調，嬌生的爽身粉含有石棉已經數年，有必要讓外界知道此事。嬌生則表示，他們對判決感到失望，會持續在法院上爭取自身權益。