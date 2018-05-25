美國務卿：北韓未回應後勤問題 川金會取消原因之一

龐皮歐週四告訴參議院外交委員會，北韓沒有回應美方的聯繫，是川普決定取消川金會的原因之一。（路透）

2018-05-25 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）24日宣布取消原定6月12日在新加坡舉行的「川金會」。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）當天表示，最近幾天，美國一再試圖與北韓聯繫，要求「川金會」的後勤作業問題，卻始終未獲回應。

綜合外媒報導，龐皮歐週四告訴參議院外交委員會，北韓沒有回應美方的聯繫，是川普決定取消川金會的原因之一，「我們沒有收到他們（北韓）的回應」。

龐皮歐表示，美國認為川金會「成功」的機會不大，且川金會召開在即，北韓過去幾天卻發表了一些強硬言論，龐皮歐對此表示遺憾。

龐皮歐說，自他本月初訪問北韓，與北韓領導人金正恩會面並帶回3名美國人質後，北韓的態度發生了顯著變化。

另外，川普也在白宮召開記者會，強調取消川金會對世界和北韓而言是「巨大的挫折」，他希望金正恩能為自己以及那些遭受巨大且不必要痛苦的人，做出「正確的事情」。

川普說，美國將持續向北韓施加最大壓力，他已和國防部長馬堤斯（James Mattis）和盟友國進行交談，如果北韓有「愚蠢行動」，他們都已經「準備好了」。