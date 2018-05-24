借古諷今？嚴打宮廷鬥爭戲？ 《宮心計2》驚傳也遭封殺

香港TVB跟中國企鵝影視聯合重金打造的古裝劇集《宮心計2深宮計》原定21日晚間要在香港和中國同步首播，但當天卻突然傳出該劇無法如期上架，引發外界揣測。（圖擷自胡定欣IG）

2018-05-24 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港無線電視（TVB）跟中國企鵝影視聯合重金打造的古裝劇集《宮心計2深宮計》原定21日晚間要在香港和中國同步首播，事前大舉宣傳，但中國方面參與合作的騰訊視頻卻遲遲未播放；事後騰訊僅在微博稱該劇「因故暫時延期」，《宮心計2深宮計》也在微博發文致歉。外界揣測該劇突然無法上架的原因，有人懷疑是因為當局加強意識形態審查，對疑似借古諷今的作品審核較嚴；也有人指可能是因劇中女主角胡定欣遭控曾支持香港佔中。

時事評論員：上有精神，下有精神病

耗資億元製作的古裝宮廷劇《宮心計2深宮計》是TVB 50週年台慶劇，原定要在21日晚間於香港及中國同步首播，當天卻突然傳出該劇無法如期上架，由於事先有不少網友已為此提前付費想收看該劇，突然無法觀看的訊息迅速引發議論，但騰訊官方及《宮心計2深宮計》均未明言是因何故延期播放。

針對《深宮計》突然停播，有港媒報導指出，可能是因中國廣電局嚴打宮廷鬥爭戲，雖然宮鬥戲近幾年吸引許多觀眾，但早在2013年中國官媒《人民日報》就曾點名批評《甄嬛傳》，指控其「鼓勵以惡抗惡比壞心理腐蝕社會道德」；自去年以來周迅主演的《如懿傳》、范冰冰主演的《巴清傳》等，也都被懷疑因偏離中國國家主席習近平提倡的中華文化原則，陸續遭禁播。

香港《蘋果日報》更引述香港時事評論員劉銳紹的話指出，廣電總局在中共19大後已納入中央宣傳部，中宣部為執行習近平的操控，藉由加強影視意識形態審查想做出點成績，導致「上有精神，下有精神病」的現象出現。意即是上面的人下了命令，下面的人就會變得過度謹慎，甚至有很多無謂的聯想，就怕烏紗帽不保。

除了當局的政策影響，也有人將矛頭指向劇中的女主角胡定欣，指胡定欣過去曾在IG貼出支持佔中的照片，並因此被舉報，該劇才會突然無法上架，結果這項說法在網路引發不少中國網友痛批胡定欣，甚至宣稱要封殺她。

香港TVB負責節目及製作的副總經理杜之克稱，原本打算香港、中國同步播映，但審批程序比預期中長，並指實際情況要問騰訊（企鵝影視母公司），還說「他們給我一個安心的回覆就是會追回播出的時間表，盡量完成手頭上阻滯的問題，盡快趕及跟香港同步播映」。