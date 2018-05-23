種族清洗翻案？特赦組織：是羅興亞武裝份子先動手的

國際特赦組織公布的最新報告指出，羅興亞武裝份子曾在「種族清洗事件」發生前日，屠殺上百名印度教村民。（路透）

2018-05-23 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕去年8月開始，緬甸軍方對羅興亞人（Rohingya）進行種族清洗式的殘暴鎮壓，導致羅興亞人紛紛逃往鄰國避難，緬甸政府亦大受國際抨擊。然而，最新一份國際特赦組織公布的調查報告顯示，羅興亞救世軍（ARSA）武裝份子曾在緬甸政府發動種族清洗前日，屠殺上百名印度教村民，其中不乏婦女與幼童。

綜合外媒報導，國際人權組織23日公布的報告指出，羅興亞救世軍的武裝分子曾在去年8月25日前後血洗緬甸若開邦（Rakhine State）信奉印度教的村莊，屠殺數十村民。據1名18歲倖存者的說法，當天早上一批手持刀棍的蒙面武裝份子，與身穿便服的羅興亞人闖入村內，將他父親、兄長在內的全村民眾通通綁住，蒙眼押至他處殺害。

報告更指，該印度教村莊遭滅村同日，鄰近另一印度教村莊也被血洗，同樣被倖存者的供詞與相關證據證實，羅興亞武裝人員當天潛入、屠殺所有無辜村民。國際特赦組織在報告中譴責，犯下此傷天害理的滔天罪刑，羅興亞救世軍與部分羅興亞平民必須被追究責任。

羅興亞救世軍去年8月25日襲擊若開邦警局，殺死12名警員及安全人員，其後引來緬甸安全部隊的報復與鎮壓，數十萬羅興亞人被迫出走鄰國。然而，最新這份報告卻認為，國際社會多關注羅興亞人遭緬甸政府鎮壓而逃離家園，卻忽略部分羅興亞人在「種族清洗」前也曾屠殺其他少數族裔的事實。