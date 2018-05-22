網傳新訓強逼女員工舔胸「破冰」 阿里巴巴否認

中國電商龍頭阿里巴巴近日被踢爆，員工內部新訓時強逼男女員工大玩情色破冰遊戲。（翻攝自微博）

2018-05-22 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商龍頭阿里巴巴近日被踢爆，員工內部新訓時強逼男女員工大玩情色破冰遊戲，男主管也趁機猛吃豆腐，追問「第一次是什麼時候？」、「喜歡什麼姿勢」等私人問題。阿里巴巴則回應，網路流傳的圖片中人並非阿里巴巴員工，對網友有損公司名義的行為，將保留法律追訴權。

綜合媒體報導，阿里巴巴先前屢傳性別歧視問題，近日在中國微博上，又爆出一批據稱是阿里巴巴在成都的部門，員工新訓時進行「破冰遊戲」的照片，有女員工被要求舔男員工的胸、男員工跪著吃女員工的香蕉，甚至男男接吻等動作，引起大批網友熱議。

網友提到「阿里巴巴這種企業文化真令人作嘔」、「應該是真的，前公司以前玩破冰就是跟阿里學的」。也有網友加碼提到，阿里巴巴新訓時男主管常追問女員工私人問題，認為阿里巴巴的產品消費女性、培訓猥褻新人，「中國的企業文化就是三個字：不要臉！」。

對此，阿里巴巴回應表示，近日網上流傳所謂「阿里內部培訓」的謠言，經查圖中所涉絕非阿里巴巴的員工，更與阿里巴巴的培訓毫無關係，望廣大網友周知明辨。並強調，「針對冒用阿里名義，以及損及阿里名譽的行為，保留訴諸法律的權利」。