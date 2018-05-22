比人更愛國！烏克蘭間諜海豚被俄國抓走 集體絕食而死

間諜海豚示意圖。（圖擷自俄羅斯sputnik）

2018-05-22 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方據傳有秘密計劃，訓練海豚執行軍事任務，但在2014年俄羅斯併吞克里米亞時，不少間諜海豚跟著被俄國軍方捕獲。烏克蘭軍方聲稱，俄國本來要訓練這批海豚為俄國效力，但這批海豚「超愛國」，拒絕聽從指令最後絕食至死。

根據英國《衛報》報導，克里米亞烏克蘭政府代表巴賓（Boris Babin）本週對外表示，這些海豚絕食的舉動，是捍衛國家的表現，是「為國犧牲」，甚至比一些人類士兵還要值得尊敬，「那些受訓動物不單拒絕與俄國新教頭交流，而且絕食一段時間至死為止。不少烏克蘭士兵在宣誓忠於國家時，也沒有海豚這麼嚴肅認真。」

報導指出，烏克蘭軍方在海豚被捕後，曾要求俄羅斯歸還海豚，但俄國拒絕歸還，隨後就傳出這批海豚4年來大部分已經死亡。針對烏克蘭官方說法，不少俄國人認為海豚死亡，是因為烏克蘭照顧不當。

俄國議員拜利克（Dmitry Belik）也反駁，為烏克蘭海軍服務的軍事海豚在2014年之前，不是賣給商業單位就是死於自然，故不存在愛國問題。

另外，報導也提到，海豚和狗一樣性格忠誠，會熱情地游向牠們見過的人，亦曾有在飼養環境中生活的海豚因同伴死亡而絕食等，但報導未證實巴賓說法是否正確。