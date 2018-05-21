熔岩流入海噴發有毒氣體 夏威夷面臨火山新威脅

超高溫熔岩接觸到海水散發到空氣中的「熔岩霧靄」（Laze），為夏威夷當地居民帶來新的威脅。（美聯社）

2018-05-21 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷幾勞亞火山（Kilaueaa Volcano）本月初爆發後，噴發大量煙塵與飛石，甚至出現有民眾遭噴濺的碎石擊中導致骨折的狀況，而不斷從地表裂縫流出的大量熔岩已開始入海，超高溫熔岩接觸到海水散發到空氣中的「熔岩霧靄」（Laze），為當地居民帶來新的威脅。

據《美聯社》報導，夏威夷市府發言人指出，因火山噴發從天而降的石塊可以跟冰箱一樣大，即使是碎石也有致命的可能性，除了飛石四濺外，現當地居民又面臨一個新的威脅，火山噴發後所出現的熔岩流，已經跨越當地民眾主要的疏散道路137號高速公路（Highway 137）流入太平洋，攝氏近1100度的滾燙岩漿與海水接觸後，形成一種由熔岩與霧靄混合而成的「熔岩霧靄」（Laze），讓鹽酸、火山玻璃顆粒（ volcanic glass）散布到空氣之中。

美國地質調查局（USGS）指出，這種溫度極高且具有腐蝕性的氣體，會導致人眼睛、皮膚以及肺部不適，令人難以呼吸，甚至在2000年還造成2人死亡，「熔岩霧靄」所觸發的酸雨pH值介於1.5和3.5之間，「具有鉛蓄電池（電瓶）電解液的腐蝕性」，空氣中的二氧化硫密度也暴增3倍，呼籲民眾避開火山岩漿流入海洋的交會地帶。

專家表示，他們不知道這起火山爆發仍會持續多久，目前已出現逾20個火山縫隙，還有4個缺口合併成大裂縫，以每小時274公尺的速度推動熔岩流入海。

即使火山活動仍在持續中，不過夏威夷當局表示航班沒有受到影響，旅客可以自由地進行與火山噴發無關的大多數觀光活動。

火山噴發後所出現的熔岩流，已經跨越當地民眾主要的疏散道路137號高速公路流入太平洋。（美聯社）